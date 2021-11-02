Стало известно, кого в Азербайджане коснется планируемая в связи с Днем Победы амнистия

БАКУ /Trend/ - Стало известно, кого коснется амнистия, которую планируется объявить в Азербайджане в связи с 8 ноября – Днем Победы, сообщает во вторник Trend.

Независимо от срока наказания, от его неотбытой части предусматривается освободить:

- лиц, участвовавших в Отечественной войне и других боевых операциях за защиту суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также близких родственников без вести пропавших граждан, лиц, погибших во время этой войны и боевых операций;

- лиц, награжденных в связи с участием в других боях за защиту суверенитета и территориальной целостности Азербайджана во время Отечественной войны, а также граждан, награжденных орденами и медалями за другие особые заслуги;

- близких родственников граждан, погибших и ставших инвалидами в результате военных провокаций Армении против гражданского населения Азербайджана во время Отечественной войны.

Отметим, что на очередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), намеченном на пятое ноября, будет обсужден законопроект "Об объявлении амнистии в связи с 8 ноября - Днем Победы".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)