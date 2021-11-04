Распределение вакцин должно быть равным и справедливым - президент 75-ой генассамблеи ООН

БАКУ /Trend/ - Распределение вакцин должно быть равным и справедливым.

Как передает в четверг Trend, об этом в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума под названием "Мир после COVID-19" сказал президент 75-ой генассамблеи ООН Волкан Бозкыр.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум под названием "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости.

К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.