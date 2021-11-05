Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих, ставших шехидами - Распоряжение

Политика 5 ноября 2021 17:49 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих, ставших шехидами - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 5 ноября подписал распоряжение о награждении военнослужащих ВС Азербайджана, ставших шехидами во время боевых операций за восстановление территориальной целостности Азербайджана.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

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