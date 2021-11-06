В рамках VIII Глобального Бакинского форума проходят очередные панельные дискуссии

БАКУ /Trend/ - Сегодня, шестого ноября, в рамках VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19" начались очередные панельные дискуссии, сообщает в субботу Trend.

Участники форума обсуждают темы: "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества", "Оценка Западных Балкан: путь вперед", "Восточное партнерство: что такое потенциал?", "Будущее ЕС на глобальной арене".

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

Сегодня VIII Глобальный Бакинский форум завершает свою работу.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)