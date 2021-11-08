В Баку состоялись шествие и флешмоб, посвященные Дню Победы (ФОТО) (версия 2)

(первая версия в 10:03)

БАКУ /Trend/ - 8 ноября в Баку было организовано шествие по случаю Дня Победы, сообщает в понедельник Trend.

Шествие проходило в сопровождении военных оркестров Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского министерства обороны Азербайджана и Учебно-образовательного центра азербайджанской армии.

Участники шествия прошли от площади «Азнефть» до бульвара «Белого города». В исполнении военных оркестров звучали патриотические песни и победные марши.

Курсанты Высшей военной школы имени Гейдара Алиева несли 440-метровый азербайджанский флаг.

Шествие, которое сопровождал кавалерийский отряд, завершилось флешмобом, организованным при поддержке Общественного объединения «Региональное развитие».

Участники флешмоба, в том числе волонтеры, создали композицию «Железный кулак», который является символом Отечественной войны.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)