В Баку состоялись шествие и флешмоб, посвященные Дню Победы (ФОТО) (версия 2)
(первая версия в 10:03)
БАКУ /Trend/ - 8 ноября в Баку было организовано шествие по случаю Дня Победы, сообщает в понедельник Trend.
Шествие проходило в сопровождении военных оркестров Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского министерства обороны Азербайджана и Учебно-образовательного центра азербайджанской армии.
Участники шествия прошли от площади «Азнефть» до бульвара «Белого города». В исполнении военных оркестров звучали патриотические песни и победные марши.
Курсанты Высшей военной школы имени Гейдара Алиева несли 440-метровый азербайджанский флаг.
Шествие, которое сопровождал кавалерийский отряд, завершилось флешмобом, организованным при поддержке Общественного объединения «Региональное развитие».
Участники флешмоба, в том числе волонтеры, создали композицию «Железный кулак», который является символом Отечественной войны.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)