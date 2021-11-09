Во влиятельном испанском издании EFE опубликована статья, посвященная Дню Победы Азербайджана

БАКУ/Trend/- Азербайджан отметил День Победы грандиозным шествием, которое завершилось флешмобом на улицах Баку. Как сообщает Trend, об этом говорится в статье, опубликованной испанским информационным агентством EFE.

Как отмечается в материале, празднование совпало с днем, когда ВС Азербайджана освободили город Шуша, что де-факто вынудило Ереван признать поражение.

«В заявлении по случаю Дня Победы МИД Азербайджана подчеркнул, что Баку готов нормализовать отношения с Арменией на основе международного права. Тысячи людей прошли от площади «Азнефть» пять километров к Новому проспекту в районе Белый город азербайджанской столицы.

Их сопровождал военный оркестр, исполнявший песни и патриотические марши. Курсанты Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева несли 400-метровый азербайджанский флаг»,- говорится в статье.

В материале отмечается, что отряд конницы сопровождал марш, который завершился флешмобом, в котором молодые добровольцы сложили «железный кулак», символ войны в Карабахе.