В парламенте Азербайджана продолжают обсуждать проект госбюджета-2022
БАКУ /Trend/ - Сегодня, 11 ноября, комитеты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям и Дисциплинарная комиссия проводят совместное заседание, сообщает в четверг Trend.
На нем обсуждаются документы, входящие в пакет госбюджета на 2022 год.
В обсуждениях участвуют министр финансов Самир Шарифов, уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева, председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, депутаты.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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