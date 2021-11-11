В парламенте Азербайджана продолжают обсуждать проект госбюджета-2022

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 11 ноября, комитеты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям и Дисциплинарная комиссия проводят совместное заседание, сообщает в четверг Trend.

На нем обсуждаются документы, входящие в пакет госбюджета на 2022 год.

В обсуждениях участвуют министр финансов Самир Шарифов, уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева, председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, депутаты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)