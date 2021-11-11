Акт об амнистии будет исполнен быстрее установленного для этого срока – Общественный совет при минюсте Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Акт об амнистии будет исполнен быстрее установленного для этого срока в четыре месяца.
Об этом сказал в четверг член Общественного комитета при министерстве юстиции, президент Фонда конституционных исследований Алимамед Нуриев на круглом столе с участием представителей СМИ на тему: "Очередное проявление гуманной политики государства", посвященном Акту об амнистии, объявленной по случаю 8 ноября - Дня Победы, сообщает Trend.
По его словам, сразу после принятия Милли Меджлисом (парламент) Акта об амнистии на свободу вышли более 100 человек.
"Думаю, исполнение Акта об амнистии может завершиться за месяц", - сказал Нуриев.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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