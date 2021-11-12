Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО)

Политика 12 ноября 2021 13:21 (UTC+04:00)
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу главный редактор авторитетного российского журнала "Национальная оборона", известный военный эксперт Игорь Коротченко в ходе встречи российских экспертов, депутатов с молодежью и "круглого стола" в Российском информационно-культурном центре в Баку.

«В Армении мы видим восхваление нацистов. В центре Еревана воздвигнут памятник Гарегину Нжде, что является нехорошим показателем. Также на освобождённых землях Азербайджана мы видим сожженные территории, варварство в отношении кладбищ, памятников, мечетей и других культурных центров. Армения обстреливала мирные города Азербайджана, что является показателем героизации нацизма. Все эти факты являются вызовом человечеству. Мы помним, что вопрос недопустимости нацизма был поднят Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы», - сказал он.

Коротченко отметил, что Азербайджан внес огромный вклад в общую победу в Великой Отечественной войне.

«Без бакинской нефти победа в ВОВ была бы невозможной. Эта победа является нашим общим фундаментом сближения. Как вы знаете, Азербайджан тоже отмечает 9 мая как праздник Победы», - добавил он.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Image
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Image
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Image
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Image
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Image
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Image
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Image
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Image
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Image
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Image
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Image
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Image
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Image
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Image
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Image
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Image
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Image
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Image
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Image
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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