Омбудсмен осудила атаку армянского террориста на азербайджанских военных

БАКУ /Trend/ - В результате террористического акта, совершенного утром 13 ноября 2021 года членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, против военнослужащих, несущих службу на посту близ города Шуша, был ранен военнослужащий азербайджанской армии.

Как сообщает Trend, об этом говорится на странице аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана в Facebook.

"Террорист бросивший гранату, задержан российскими миротворцами. Пользуясь безнаказанностью, очередное преступление, совершенное членами незаконных армянских вооруженных формирований, приводит к убийству невинных людей, грубому нарушению прав и свобод человека и возникновению новых конфликтов. Решительно осуждаем такие действия, создающие реальную угрозу правам и свободам людей и обеспечению устойчивого мира, требуем, чтобы преступник понес соответствующее наказание", - отмечается в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)