Необходимо объективное следствие по армянскому теракту в Дашалты – Коротченко

БАКУ /Trend/ - Необходимо объективное следствие по армянскому теракту в Дашалты.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в ходе пресс-конференции на тему "Проблемы укрепления мира в Кавказском регионе" по итогам российско-азербайджанской конференции в городе Шуша.

"Благодаря выдержке, быстрой и оперативной реакции террорист был задержан. По данному террористическому акту необходимо объективное следствие. Оно может быть выполнено либо правоохранительными органами России, либо правоохранительными органами Азербайджана. А лучше, чтобы была создана совместная оперативно - следственная группа, которая должна получить в свои руки этого армянского террориста для проведения всех необходимых процедур. Это первая атака, но мы можем прогнозировать, что она не последняя. Пока незаконные армянские вооруженные формирования, вопреки подписи Никола Пашиняна на трехстороннем заявлении, находятся в Карабахе, это как раковая опухоль, она будет давать метастазы в виде терактов, диверсий и продолжения нагнетания военной истерии для того, чтобы не дать возможности реализовать в полном объеме трехстороннее заявление. Удивляет молчание официального Еревана по поводу этого террористического акта. Здесь должна быть солидарная позиция абсолютно всех сил, всех государств", - сказал Коротченко.

Отметим, что 13 ноября армянский террорист с гранатой атаковал пост с азербайджанскими и российскими военнослужащими в селе Дашалты. Армянский террорист, совершивший атаку, был задержан российскими миротворцами, временно размещенными на территории Азербайджана.