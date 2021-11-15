Зангезурский коридор будет способствовать усилиям ЕС по обеспечению надежных и безопасных логистических коридоров - глава МИД (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Барамов принял участие во встрече глав МИД стран программы Восточного партнерства Европейского союза, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Выступив на встрече, министр рассказал о новых реалиях в регионе после конфликта, включая обеспечение территориальной целостности Азербайджаном и восстановление фундаментальных прав более миллиона азербайджанцев. Он отметил, что устойчивый мир, развитие и прогресс составляют основу видения будущего Азербайджана, и в этом отношении важно полное выполнение трехсторонних заявлений. Было подчеркнуто, что Азербайджан ожидает взаимных действий со стороны Армении в ответ на шаги, предпринимаемые в этом направлении.

Было отмечено, что открытие всех коммуникаций в регионе через территории Армении и Азербайджана существенно повлияет на рост торговли и транспорта в интересах обеих стран и всех стран региона, а также партнеров, и Зангезурский коридор является важной инициативой в этом отношении. Являясь важной частью транспортного коридора Восток-Запад, Зангезурский коридор будет способствовать усилиям ЕС по обеспечению надежных и безопасных логистических коридоров внутри и за пределами Восточного партнерства.

Говоря о восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных территориях, министр Джейхун Байрамов сказал, что в результате вынужденные переселенцы, права которых нарушались на протяжении многих лет, благополучно и достойно вернутся в свои дома. Министр также обратил внимание на угрозу мин на освобожденных территориях и подчеркнул необходимость предоставления Арменией карт минных полей.

Министр подчеркнул необходимость изменения подхода ЕС к Южному Кавказу в рамках Политики восточного соседства в соответствии с новой ситуацией в регионе и с потребностями и приоритетами постконфликтного периода.

Постконфликтная политическая и финансовая поддержка, включая разминирование, открытие коммуникаций и меры по укреплению доверия для построения добрососедских отношений между двумя странами, входят в число областей, в которых ЕС может помочь. До внимания участников было доведено, что выдвигаемые и в рамках Восточного партнерства, и в двусторонних рамках инициативы должны основываться на принципах суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, как это закреплено в Глобальной стратегии ЕС в области внешней политики и безопасности.