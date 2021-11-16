Армения совершает целенаправленные провокации - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend / - В последние дни Армения совершает целенаправленные провокации. Это очередная военная авантюра руководства Армении, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Сообщается, что незаконный визит бывшего министра обороны Армении на территорию Азербайджана, которая временно находится под контролем российских миротворцев, проведение военных совещаний, сосредоточение около 60 человек личного состава вооруженных сил Армении на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии в Лачинском районе, а также интенсивный обстрел вооруженными силами Армении позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском и Лачинском районах свидетельствуют о том, что армянская сторона целенаправленно усугубляет ситуацию.

"Армения не заинтересована в обеспечении мира и безопасности в регионе, а также в делимитации границ с Азербайджаном. Подчеркиваем, что напряженность в регионе связана с очередной провокацией Армении. Основная ответственность за нынешнюю ситуацию лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении", - сообщили в МИД.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)