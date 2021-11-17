США призвали к конструктивному взаимодействию для решения вопроса демаркации границы между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - США призывают к конструктивному взаимодействию для решения вопроса демаркации границы между Азербайджаном и Арменией. Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями об интенсивных боевых действиях между Арменией и Азербайджаном. Настоятельно призываем обе стороны незамедлительно предпринять конкретные шаги для снижения напряженности и предотвращения дальнейшей эскалации. Мы также призываем стороны к прямому и конструктивному взаимодействию для решения всех вопросов, включая демаркацию границы», - сказал он.