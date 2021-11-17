Во вчерашних боях на госгранице погибли азербайджанские военнослужащие – минобороны Азербайджана

Политика 17 ноября 2021 11:11 (UTC+04:00)
Во вчерашних боях на госгранице погибли азербайджанские военнослужащие – минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В ходе боевых операций, проведенных 16 ноября на государственной границе в связи с провокациями Армении, погибли семь военнослужащих азербайджанской армии, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В их числе: лейтенант Нифталиев Умид Орудж оглу, прапорщик Джаббаров Орхан Хатам оглу, сверхсрочник младший сержант Алиев Натиг Юсиф оглу, рядовые Агаев Эльчин Марифет оглу, Ализаде Эльмин Самир Оглу, Алиев Эльчин Рамиль оглу и Халилов Мурад Галиб оглу.

Кроме того, как сообщается, в боях ранения получили 10 азербайджанских военнослужащих.

"Со вчерашнего вечера ситуация на азербайджано-армянской государственной границе стабилизировалась. Провокация, которую Армения совершила на государственной границе, потерпела крах. Оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанской армии. ВС Азербайджана продолжают службу на суверенных территориях страны. Ответственность за напряженность и противостояние, возникшие в результате провокации Армении, полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении ведомства.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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