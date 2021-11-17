Рамиль Усубов принял участие во встрече секретарей Советов безопасности стран СНГ в Москве

БАКУ /Trend/ - Секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов принял участие во встрече секретарей Советов безопасности стран СНГ, состоявшейся в Москве.

Как передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета безопасности России, на встрече обсуждались актуальные вопросы национальной, региональной и международной безопасности.

Выступивший на встрече председатель Совета безопасности России Николай Патрушев призвал страны СНГ разработать новые правила биологической безопасности на фоне появления новых инфекций и развития генной инженерии.

Напомним, что в прошлом году встреча глав Советов безопасности стран СНГ проходила в формате видеоконференции. Участники обсуждали проблемы биологических угроз, вызовы в информационной сфере, вопросы, связанные с искусственным интеллектом и его ролью в обеспечении национальной безопасности.

(Перевод: Кямаля Сеидова)