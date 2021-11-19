Армяне пожаловались администрации Facebook на пост Игоря Коротченко
БАКУ /Trend/ - Армянские пользователи Facebook направили жалобу администрации соцсети в связи с публикацией главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, сообщает в пятницу Trend.
"Facebook забанил меня на три дня за вопрос: "Почему за почти 30 лет армяне все разрушили и ничего не построили на оккупированных территориях Азербайджана?", - написал Коротченко в Telegram.
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