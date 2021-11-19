БАКУ /Trend/ - Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что трехсторонняя встреча глав Азербайджана, России и Армении состоится, сообщает в пятницу Trend.

«Вы сказали, что комментарий Кремля по поводу возможной предстоящей трехсторонней встречи заключался в том, что для нее нужен консенсус. И я могу только подтвердить, что для того, чтобы был консенсус, нужно, чтобы все те, кто собираются встречаться, согласились с этим. Уверен, что такая встреча состоится», - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ - главой МИД Швеции Анн Линде.