США благодарны Азербайджану за участие в миссии НАТО в Афганистане - посол
БАКУ /Trend/ - Азербайджан и США успешно сотрудничают в реализации миссии НАТО по обеспечению безопасности.
Об этом сказал в понедельник посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, отвечая на вопрос Trend.
"Мы признательны Азербайджану за участие в миссии НАТО в Афганистане", - отметил Литценбергер.
(Автор: Ляман Зейналова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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