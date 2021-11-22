США благодарны Азербайджану за участие в миссии НАТО в Афганистане - посол

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и США успешно сотрудничают в реализации миссии НАТО по обеспечению безопасности.

Об этом сказал в понедельник посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, отвечая на вопрос Trend.

"Мы признательны Азербайджану за участие в миссии НАТО в Афганистане", - отметил Литценбергер.

(Автор: Ляман Зейналова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)