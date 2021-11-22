Удовлетворен известием о предстоящей встрече лидеров Азербайджана и Армении - посол США в Баку
БАКУ /Trend/ - Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер выразил отношение к новости о предстоящей встрече глав Азербайджана и Армении.
"Я был удовлетворен известием о предстоящей встрече в Брюсселе между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - сказал в понедельник Литценбергер, отвечая на вопрос Trend.
"США поддерживают обеспечение прочного мира на Южном Кавказе. Мы приветствуем этот шаг", - подчеркнул посол.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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