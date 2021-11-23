Главы Азербайджана, России и Армении проведут переговоры 26 ноября
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут в Сочи переговоры 26 ноября, передает во вторник Trend со ссылкой на ТАСС.
Как сообщает Кремль, Путин проведет 26 ноября в Сочи отдельные беседы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.
Главы трех стран наметят дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в Карабахе, говорится в сообщении.
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