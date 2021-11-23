Главы Азербайджана, России и Армении проведут переговоры 26 ноября

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут в Сочи переговоры 26 ноября, передает во вторник Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает Кремль, Путин проведет 26 ноября в Сочи отдельные беседы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

Главы трех стран наметят дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в Карабахе, говорится в сообщении.