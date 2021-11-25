Лавров обсудит ситуацию в Карабахе в рамках заседания Совета глав МИД ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Глава МИД России Сергей Лавров обсудит ситуацию в Карабахе в рамках 28-го заседания Совета министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ.

Как сообщает Trend, об этом сказала в четверг глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

2-3 декабря глава МИД России Сергей Лавров планирует принять участие в 28-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме. Будут обсуждаться итоги и перспективы деятельности организации в военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарных измерениях безопасности, а также проблематика содействия урегулированию конфликтов на пространстве ОБСЕ, в том числе в Карабахе.

По ее словам, также будет обсуждаться сопредседательство в Женевских дискуссиях по стабильности на Южном Кавказе.

"К Совету глав МИД стран ОБСЕ Россия подготовила проект декларации по актуальной теме противодействия использованию сети Интернет в террористических целях, и мы рассчитываем на его поддержку. В целом, ведется работа над более чем 20 проектами министерских документов, на полях заседания Совета министров запланированы двусторонние встречи российского министра", - отметила Захарова.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Эльдар Пашаев)

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