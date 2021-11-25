Глава МИД Азербайджана встретился со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу (Версия 2)

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БАКУ /Trend / - 25 ноября 2021 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Анникой Содер в формате видеоконференции, передает Trend.

В ходе встречи Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации в регионе в области безопасности, вопросах, связанных с выполнением трехсторонних заявлений, в том числе о мерах, предпринятых Азербайджаном в связи с открытием транспортных коммуникаций в регионе.

Было отмечено, что Азербайджан выступает с позиции обеспечения долгосрочного мира в регионе и готов начать процесс делимитации с Арменией на основе принципов международного права, однако со стороны Армении ответа пока нет.

Спецпредставитель отметила, что в качестве представителя действующего председателя ОБСЕ поддерживает региональное сотрудничество в регионе Южного Кавказа.Стороны обсудили вопросы сотрудничества Азербайджана с ОБСЕ.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)