Путин: Достигнута договоренность о создании до конца года механизмов демаркации и делимитации границы между Азербайджаном и Арменией

Политика 26 ноября 2021 21:07 (UTC+04:00)
Путин: Достигнута договоренность о создании до конца года механизмов демаркации и делимитации границы между Азербайджаном и Арменией

БАКУ/Trend/- Достигнута договоренность о создании до конца года механизмов демаркации и делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент России Владимир Путин, выступая с заявлением для печати по итогам трехсторонней встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи.

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