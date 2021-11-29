Заседание Парламентской сети Движения неприсоединения пройдет в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В 2022 году в Азербайджане пройдет заседание Парламентской сети Движения неприсоединения, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу азербайджанского МИД.

28 ноября в столице Испании Мадриде в рамках 143-й Ассамблеи Межпарламентского союза по инициативе председателя Движения неприсоединения, Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось учредительное заседание Парламентской сети движения.

Председательствовала на заседании спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова.

На заседании, в котором приняли участие спикеры, вице-спикеры и депутаты парламентов стран - участниц Движения неприсоединения, была учреждена Парламентская сеть, что знаменует собой новую страницу в истории движения и служит развитию межпарламентских связей.

Выступившие на мероприятии главы делегаций стран - участниц Движения неприсоединения высоко оценили эту важную инициативу Азербайджана в качестве председателя движения, подчеркнули свое активное участие в работе сети.

По итогам заседания единогласно была принята Мадридская декларация. В документе подчеркиваются предстоящий вклад учрежденной Парламентской сети в деятельность движения и функции, которые она будет выполнять. Также отмечается, что следующее заседание Парламентской сети состоится в Азербайджане в 2022 году.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)