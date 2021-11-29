Президент Ильхам Алиев: Россия играет очень важную роль в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
БАКУ /Trend/ - Россия играет очень важную роль в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью программе «Кремль. Путин. Москва», вышедшей в эфир на телеканале «Россия-1» 28 ноября.
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