Президент Ильхам Алиев: Россия играет очень важную роль в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Россия играет очень важную роль в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью программе «Кремль. Путин. Москва», вышедшей в эфир на телеканале «Россия-1» 28 ноября.