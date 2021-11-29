В Азербайджане не будет взиматься госпошлина за выдачу выписки на долевые земли
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменение в закон «О государственной пошлине».
Согласно поправке, в соответствии с законом «О земельной реформе» за выдачу выписки из государственного реестра на недвижимость о государственной регистрации имущественных прав лиц, которые получили долю от приватизированных земель ликвидированных колхозов и совхозов, но не оформили имущественное право над этими землями, государственная пошлина взиматься не будет.
Также в пункте 27 в первом случае после слова «выписка» добавляются слова «и технические документы на недвижимость (паспорт и план)».
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