В Азербайджане не будет взиматься госпошлина за выдачу выписки на долевые земли

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменение в закон «О государственной пошлине».

Согласно поправке, в соответствии с законом «О земельной реформе» за выдачу выписки из государственного реестра на недвижимость о государственной регистрации имущественных прав лиц, которые получили долю от приватизированных земель ликвидированных колхозов и совхозов, но не оформили имущественное право над этими землями, государственная пошлина взиматься не будет.

Также в пункте 27 в первом случае после слова «выписка» добавляются слова «и технические документы на недвижимость (паспорт и план)».