Министерство нацобороны Турции соболезнует Азербайджану в связи с погибшими в крушении военного вертолета

БАКУ /Trend/ - Министерство национальной обороны Турции выразило соболезнования Азербайджану в связи с погибшими в результате крушения военного вертолета, передает во вторник Trend.

"Глубоко опечалены известием о крушении вертолета Государственной пограничной службы в братском Азербайджане. Да упокоит Всевышний души погибших! Желаем выздоровления раненым, выражаем соболезнования всем нашим азербайджанским братьям", - говорится в публикации ведомства в Twitter.

Напомним, что сегодня около 10:40 во время учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" разбился вертолет Государственной пограничной службы. В результате крушения есть погибшие и раненые.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)