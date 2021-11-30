Россия и Италия обсудили ситуацию на Южном Кавказе

БАКУ/Trend/ - 30 ноября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко встретился с Послом Итальянской Республики в Российской Федерации Джорджо Стараче по его просьбе, передает во вторник Trend со ссылкой на МИД России.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации на Южном Кавказе в контексте состоявшихся 26 ноября 2021 года в Сочи переговоров лидеров России, Азербайджана и Армении. С обеих сторон была выражена заинтересованность в скорейшей стабилизации обстановки на Южном Кавказе в целях обеспечения безопасности и экономического развития региона", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.