Прокурор попросил 12 лет для экс-начальника Госслужбы Закира Султанова

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был продолжен процесс по уголовному делу экс-начальника Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Закира Султанова, сообщает во вторник Trend.

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