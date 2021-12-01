Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (версия 2)
(первая версия в 16:40)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 декабря подписал распоряжение о назначении Эмина Замин оглу Гусейнова спецпредставителем Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район.
Он назначен спецпредставителем Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, установленных указом Президента Азербайджана «О новом разделении экономических районов Азербайджана» №1386 от 7 июля 2021 года.
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Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район
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