30 лет мы ждали, чтобы ЮНЕСКО выразила свое мнение в отношении того, что было совершено против культурного наследия Азербайджана – Хикмет Гаджиев (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 30 лет мы ждали, чтобы ЮНЕСКО выразила свое мнение в отношении того, что было совершено против культурного наследия Азербайджана.

Об этом, выступая на Форуме партнеров глобальной кампании «Мир во имя культуры» в Баку, сказал помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что культурное наследие на освобожденных территориях Азербайджана разрушено и уничтожено.

«Мы сталкивались там с явлениями систематического разрушения нашего культурного наследия, и мы 30 лет ждали, чтобы ЮНЕСКО организовала туда визит, выразила свое мнение в отношении того, что было совершено против культурного наследия Азербайджана», - подчеркнул помощник Президента Азербайджана.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)