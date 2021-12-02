Ссылки на армянские СМИ следует свести к минимуму - Хикмет Гаджиев
БАКУ /Trend/ - Необходимо свести к минимуму ссылки на армянские СМИ, так как распространяется достаточно ложной информации.
Об этом сказал в четверг помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев на Форуме партнеров глобальной кампании «Мир во имя культуры», сообщает Trend.
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