Глава МИД Азербайджана принял участие в 28-м заседании Совета министров ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - 2 декабря министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие в 28-м заседании Совета министров ОБСЕ в Стокгольме.

Как сообщили Trend в пресс-службе МИД, выступивший на заседании министр рассказал о постконфликтной ситуации в регионе после 44-дневной Отечественной войны и будущих перспективах.

В выступлении прозвучали следующие главные мнения:

28-е заседание министров иностранных дел ОБСЕ проходит в первую годовщину трехстороннего Заявления, определяющего согласованные параметры для установления устойчивого мира между Арменией и Азербайджаном.

Это Заявление было дополнено трехсторонним Заявлением от 11 января 2021 года по открытию транспортных коммуникаций в регионе.

Завершился Нагорно-Карабахский конфликт, продолжавшийся почти 30 лет. После завершения конфликта Азербайджан начал активную широкомасштабную восстановительную работу на освобожденных от оккупации территориях. Устраняются следы оккупации, успешно проводятся шаги по возвращению к нормальной жизни.

ОБСЕ может внести вклад в этот процесс благодаря опыту в сфере постконфликтной реабилитации и существующими инструментами.

Завершение конфликта создало уникальную возможность как для Армении, так и для Азербайджана в сфере взаимного признания и уважения к суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ друг друга. Азербайджан неоднократно заявлял о готовности к этому, и сразу после завершения конфликта предпринял ряд односторонних практических шагов в этом направлении. Однако Армения все еще не выразила отношения к этому.

Продолжение Арменией невыполнения принятых обязательств по трехсторонним заявлениям вызывает серьезную обеспокоенность. Армения должна выполнить трехстороннее Заявление от 10 ноября 2020 года, и полностью вывести свои вооруженные силы с территории Азербайджана.

Необходимо положить конец всем задержкам в восстановлении экономических и транспортных связей в регионе. Это не только принесет выгоду всем заинтересованным сторонам, но и укрепит доверие и нормализует положение после конфликта. Начало деятельности Зангезурского коридора послужит миру и сотрудничеству в регионе, откроет новые возможности для всех стран региона.

Армения все еще не предоставила полные и точные карты всех заминированных территорий. Это замедляет процесс реабилитации и реконструкции после конфликта освобожденных от оккупации территорий, создает серьезные препятствия для безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев в свои дома. Со времени подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего Заявления и до сегодняшнего дня в результате разрыва мин погибли или получили тяжелые ранения 180 азербайджанских граждан, в том числе 71 гражданское лицо, среди них журналисты и другие сотрудники медиа. На Армению необходимо оказать дополнительное давление для предоставления точных карт всех заминированных территорий в соответствии с обязательствами по международному гуманитарному праву.

Армения также все еще не выполнила обязательства по установлению мест до 4000 азербайджанцев, пропавших без вести во время вооруженных военных операций в начале 1990-х годов. Это важно для заживления ран бывшего конфликта.

Освобождая свои территории от оккупации, Азербайджан восстанавливает справедливость и порядок, заменив так называемую «реальность», созданную Арменией путем силы в нарушение норм международного права. В результате примерно через тридцать лет между Арменией и Азербайджаном впервые может быть достигнут мир.

В этой связи состоявшаяся 26 ноября в Сочи встреча лидеров Азербайджана, России и Армении является важным шагом вперед. Три лидера провели подробные и всесторонние обсуждения, связанные с реализацией ранее согласованных параметров, а также обозначили будущие шаги по постконфликтной нормализации. Особое значение представляет создание до конца этого года двусторонней армяно-азербайджанской комиссии с консультативной ролью Российской Федерации по делимитации и демаркации границ. Азербайджан ожидает, что эти договоренности будут реализованы без промедления и внесут вклад в достижение нашей цели - превращения Южного Кавказа в более стабильное пространство.

В нынешнее очень важное время необходимы совместные усилия всего международного сообщества для содействия укреплению безопасности и стабильности. Международная общественность не должна допустить возникновения ложных ожиданий и приложить все усилия для полного выполнения трехсторонних заявлений и установления практических отношений с Арменией и Азербайджаном для укрепления доверия и стабильности в регионе.

Принимая во внимание меняющиеся реалии, Азербайджан призывает страны-партнеры оценить и использовать новые перспективные возможности для развития и сотрудничества в регионе.