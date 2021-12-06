В Азербайджане в Отдельной общевойсковой армии проведены состязания на звание "Лучшая противотанковая батарея" (ФОТО)

БАКУ /Trend / - В соответствии с планом боевого слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год было проверено полное снабжение личного состава батарей и навыки выполнения нормативов в индивидуальном и групповом зачете, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На состязаниях были выполнены задачи по занятию рубежей развертывания на танкоопасном направлении, уничтожению подвижных и неподвижных целей условного противника.

По итогам состязания первое место заняла батарея противотанковых управляемых ракет.

Личный состав победившей в состязаниях батареи был награжден командованием Отдельной общевойсковой армии.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)