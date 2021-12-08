МИД Азербайджана прокомментировал претензии Еревана в связи с задержанными лицами армянского происхождения

БАКУ /Trend/ - Армении не удалось набрать политические очки против Азербайджана в деле о задержанных на азербайджанской территории лицах армянского происхождения.

Об этом сказал в среду на брифинге заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, сообщает Trend.

По его словам, поданное Арменией в суд ходатайство было связано с передачей лиц, совершивших преступление.

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