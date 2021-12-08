Омбудсмен Азербайджана о мерах по вопросу исполнения Арменией решения Международного суда (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:29)

БАКУ /Trend/ - Мы верим, что будут приняты действенные меры в рамках международного права для незамедлительного исполнения Арменией решения Международного суда.

Как сообщает Trend, об этом сказала омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, комментируя решение Международного суда в Гааге от 7 декабря 2021 года.

“Как известно, Азербайджан в связи с нарушением Арменией конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации обратился в Международный суд в Гааге с ходатайством о запрете в Армении случаев расовой дискриминации в отношении азербайджанцев.

В представленных документах также приведены отчеты, подготовленные Уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджана и направленные в соответствующие международные организации.

В решении суда, принятом после слушаний с 14 по 19 октября 2021 года, отражено поручение о принятии срочных мер по предотвращению нарушений прав человека в отношении азербайджанцев со стороны Армении.

Считаю решение Международного суда в Гааге 7 декабря 2021 года о временных мерах по запрету пропаганды расовой ненависти со стороны Армении, в том числе физических лиц и организаций, действующих на территории Армении и нацеленных на азербайджанцев, важным по предотвращению нарушений прав человека и обеспечению мира в регионе.

Мы верим, что будут приняты эффективные меры в рамках международного права для неотложного исполнения Арменией решения Международного суда", - сказала Алиева.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)