Опасно быть абсолютно уверенным в точности карт минных полей, переданных Арменией – Эмин Гусейнов (версия 2)

(первая версия в 11:36)

БАКУ /Trend/ - Опасно быть абсолютно уверенным в точности карт минных полей, переданных Арменией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал в интервью Xalq qəzeti спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахскую экономическую зону, Эмин Гусейнов.

«После освобождения города Агдам от оккупации прошел всего год, но нам удалось построить до него линию электропередачи. А ведь территория, по которой проходила линия соприкосновения, была буквально нашпигована неразорвавшимися боеприпасами, противопехотными и противотанковыми минами. Ими была буквально заполнена полоса шириной пять километров. То есть очистить территорию было очень трудно», - сказал Гусейнов.

Кроме того, эти территории имеют сложный рельеф, отметил он.

«Здесь расположено множество оборонительных укреплений, валов. Поэтому использовать специальные автомобили для разминирования затруднительно. Эти территории в основном очищаются от мин вручную. Наконец недавно на бывшей линии соприкосновения был открыт коридор шириной 20 метров, благодаря которому ОАО «Азерэнержи» смогло построить линию электропередачи из села Хындырыстан до подстанции «Агдам-1». Энергоснабжение Агдама обеспечено, но опасность остается», - добавил Гусейнов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)