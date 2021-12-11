Состоялась церемония выпуска «Базового курса морских коммандос» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Состоялась церемония выпуска очередного состава «Базового курса морских коммандос» Военно-морских сил (ВМС), передает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Как сообщается, на мероприятии, проведенном в военной части ВМС, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

"Выступивший на церемонии командующий Военно-морскими силами контр-адмирал Субхан Бекиров поздравил выпускников и пожелал им успехов в дальнейшей службе. Он отметил, что Военно-морские силы, входящие в состав Азербайджанской Армии, отважно приняли участие в Отечественной войне за суверенитет и территориальную целостность страны, еще раз доказав, что наши опытные военнослужащие способны успешно выполнять важные задачи как на море, так и на суше", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, командующий ВМС выразил признательность турецким офицерам и всему личному составу за поддержку в организации и проведении на высоком уровне курса, прошедшего с привлечением профессиональных турецких инструкторов. Было отмечено, что такого рода курсы, внесшие вклад в повышение профессионализма военнослужащих Азербайджанской Армии, будут продолжены и впредь.

Затем отличник курса прикрепил эмблему к символическим пням. Выпускникам были вручены сертификаты. Отличившиеся на курсе военнослужащие и инструкторы были награждены почетными грамотами и ценными подарками.