Названо число членов правящей партии Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В рядах правящей Партии "Ени Азербайджан", согласно последним статистическим данным, состоят около 800 тысяч человек.
Об этом сказал заместитель председателя - руководитель центрального аппарата ПЕА Тахир Будагов, передает в субботу Trend.
По его словам, есть новые кандидаты в члены партии, и в настоящее время идет процесс уточнения списка членов ПЕА.
Он также сообщил, что множество обращений по поводу членства в ПЕА поступает от молодежи.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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