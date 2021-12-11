Названо число членов правящей партии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В рядах правящей Партии "Ени Азербайджан", согласно последним статистическим данным, состоят около 800 тысяч человек.

Об этом сказал заместитель председателя - руководитель центрального аппарата ПЕА Тахир Будагов, передает в субботу Trend.

По его словам, есть новые кандидаты в члены партии, и в настоящее время идет процесс уточнения списка членов ПЕА.

Он также сообщил, что множество обращений по поводу членства в ПЕА поступает от молодежи.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)