Президент Совета ЕС выступил с заявлением по итогам трехсторонней встречи

БАКУ /Trend/ - Президент Совета ЕС Шарль Мишель выступил с заявлением по итогам трехсторонней встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе 14 декабря.

Как сообщает Trend, в заявлении содержится призыв урегулировать конфликт между Арменией и Азербайджаном, подписать всеобъемлющее мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией для установления мира на Южном Кавказе.

Мишель отметил, что обязательства, вытекающие из встреч и заявлений от 10 ноября 2020 г., 11 января 2021 г. и 26 ноября (г. Сочи), должны быть выполнены. Согласно заявлению в повестку ЕС впервые включен вопрос о пропавших без вести и подчеркнута необходимость выяснения их судьбы.

В заявлении президента Совета ЕС также выражена поддержка усилиям по разминированию, людям, пострадавшим в результате конфликта, в особенности деятельности по восстановлению. Также было отмечено, что ЕС может оказать поддержку в консультативном статусе по демаркации и делимитации границ.

Было отмечено, что Евросоюз поддерживает развитие экономического сотрудничества в регионе Южного Кавказа. В то же время предлагается создать совместную платформу экономического сотрудничества.

Шарль Мишель выразил поддержку ЕС созданию коммуникационной инфраструктуры в регионе, открытию и развитию линий, обеспечивающих связь между странами. Было подчеркнуто, что организация даже поддержит эти проекты за счет экономических и инвестиционных ресурсов.

В заявлении особо затрагивается тема о строительстве железной дороги. Также отмечается, что таможенный и пограничный контроль на железных дорогах будет организован по принципу взаимности.

Отметим, что все это свидетельствует о подтверждении правой позиции Азербайджана на встрече, инициированной Евросоюзом.