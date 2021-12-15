Рабочие группы Межведомственного центра при Координационном штабе посетили поселок Гадрут и Азыхскую пещеру (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с вопросами, вытекающими из указаний, прозвучавших во время встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с представителями общественности Ходжавендского района 9 октября, делегация, состоящая из Рабочих групп по науке, образованию и культуре и вопросам градостроительства Межведомственного центра Координационного штаба, 10 декабря посетила поселок Гадрут Ходжавендского района, а также осмотрела культурные, исторические и религиозные памятники в селах Туг и Чинарлы и Азыхскую пещеру, сообщает в среду Trend.

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