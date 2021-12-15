Турция назначила спецпредставителя по Армении

БАКУ /Trend/ - Турция назначила бывшего посла в США Сердара Кылыча специальным представителем по нормализации отношений с Арменией.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу во время визита в ОАЭ.

Наряду с этим, главный дипломат Турции добавил, что работа в рамках нормализации отношений проводится в координированном с Азербайджаном порядке.