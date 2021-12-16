Договоренности с Азербайджаном изменят облик региона — Никол Пашинян

БАКУ /Trend/ - Договоренности о строительстве железной дороги, достигнутые с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, изменят в период их реализации политическую, экономическую среду в регионе, а также среду безопасности.

Как передает Trend, об этом сказал в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

Ранее Пашинян отметил, что на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе была достигнута договоренность о строительстве железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз.

Отметим, что 14 декабря в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. На встрече обсуждался вопрос разминирования освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, была отмечена готовность ЕС оказать техническую помощь Азербайджану в этом направлении.

В связи с делимитацией армяно-азербайджанской государственной границы достигнута договоренность о том, то обе стороны создадут временную рабочую группу. Также широко обсуждался вопрос об открытии коммуникаций и транспортного сообщения. Армянская сторона подтвердила обязательство, взятое ею по строительству железной дороги на своей территории. Было отмечено, что армянская сторона в скором времени начнет строительство железной дороги. Также достигнута договоренность об обеспечении по взаимному принципу таможенных вопросов и вопросов пограничного контроля.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)