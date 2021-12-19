Азербайджан при посредничестве Евросоюза передал Армении 10 военнослужащих

БАКУ /Trend/ - В результате трехсторонней встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшейся 14 декабря в Брюсселе по инициативе главы Европейского Совета ЕС Шарля Мишеля, а также двусторонней встречи между Президентом Азербайджана и главой Евросовета ЕС Азербайджан 19 декабря при посредничестве Евросоюза передал Армении 10 армянских военнослужащих.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственную комиссию по делам пленных, пропавших без вести и заложников, переданные лица были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении в Кяльбаджарском направлении государственной границы.

Армения арестовала четверых из 10 армянских военнослужащих, переданных 4 декабря 2021 года Азербайджаном, который всегда демонстрировал приверженность принципам гуманизма, в отношении шести человек было предъявлено обвинение.