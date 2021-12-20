В ВС Азербайджана проходят экзамены по присвоению классной квалификации (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки, утвержденному министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, проводятся экзамены по присвоению (подтверждению) классной квалификации офицерам, прапорщикам и военнослужащим сверхсрочной действительной военной службы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны.

"У личного состава, привлеченного к экзаменам, проводимым в учебных центрах азербайджанской армии, принимаются зачеты по знанию общевойсковых уставов, руководящих и других нормативных документов. Уровень физической и строевой подготовки проверяется в классных комнатах и полевых условиях.

Военнослужащие выполняют стрельбы из штатного оружия современной бронетехники, состоящей на вооружении нашей армии, и стрелкового оружия, а также выполняют контрольные задания по управлению различными видами гусеничных, колесных боевых машин и автомобильной техникой.

Целью проведения экзаменов является проверка боевой подготовки, навыков и способностей личного состава", - говорится в сообщении ведомства.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)