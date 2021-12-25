Создание бригад коммандо - новый этап в развитии Вооруженных сил Азербайджана - Игорь Коротченко

БАКУ /Trend/ - Создание бригад коммандо, безусловно, является новым этапом в развитии Вооруженных сил Азербайджана и повышении их боевой эффективности.

Об этом сказал Trend главный редактор журнала "Национальная оборона", российский военный эксперт Игорь Коротченко.

Эксперт отметил, что создание бригад коммандо также можно рассматривать и в качестве военно - силовой реакции Баку на продолжающееся присутствие в Карабахе, вопреки обязательствам Никола Пашиняна по трехстороннему заявлению, армянских незаконных вооруженных формирований, которые сегодня активно отрабатывают тактику партизанской войны.

"Бригады коммандо – это высокомобильные десантно - штурмовые соединения постоянной готовности, укомплектованные профессионалами и оснащенные новейшей экипировкой и вооружением, готовые к немедленному боевому применению в любое время суток, в том числе во всех операционных средах вооруженных конфликтов будущего, на любом потенциальном театре военных действий, в том числе в условиях горно - лесистой местности, а также на урбанизированной территории. Это означает существенное повышение боеготовности вооруженных сил в целом", - сказал Коротченко.

Эксперт добавил, что бригады коммандо способны вести боевые действия автономно, в изоляции и в отрыве от главных сил.