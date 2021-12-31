Заместитель министра обороны Азербайджана встретился с военнослужащими (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению министра обороны заместитель министра обороны-начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов посетил воинские части по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, передает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Поинтересовавшись социально-бытовыми условиями и материально-техническим обеспечением военнослужащих, заместитель министра передал поздравления Министра обороны личному составу и пожелал им успехов в службе.

Генерал-лейтенант Н.Османов передал соответствующие поручения Министра обороны по дальнейшему улучшению организации службы, поддержанию боеготовности на неизменно высоком уровне, а также улучшению материально-технического обеспечения.

В заключение военнослужащим были вручены праздничные подарки.