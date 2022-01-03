Обнародовано количество боеприпасов, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в 2021 году (ФОТО)

БАКУ /Trend / - Обнародовано количество боеприпасов, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в 2021 году.

Как сообщили Trend в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в течение 2021 года сотрудники территориальных органов полиции на оставленных противником военных позиций обнаружили 225 автоматов, 102 гранатомета, 68 пулеметов, 64 противотанковых и противопехотных управляемых ракетных комплекса, 10 минометных установок, 8 систем ПВО, 721 гранату, 129 мин, десятки тысяч снарядов и патронов различного калибра.

В результате проведенных мероприятий на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было сожжено и уничтожено около 17 тонн дикорастущих растений конопли.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)