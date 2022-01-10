Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за неделю
БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам деятельности за прошедшую неделю на освобожденных от оккупации территориях страны.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство, с 5 по 8 января в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены шесть противопехотных и шесть противотанковых мин, а также 68 неразорвавшихся боеприпасов.
В результате от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 57,1 гектара, говорится в сообщении агентства.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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